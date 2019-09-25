На Украине решили заработать на «плохой России»

Экс-министр транспорта Украины Евгений Червоненко нашел способ заработать на России. По его мнению, Москва предлагает Киеву рынки сбыта и возможность осуществлять транзит, и этим украинской стороне необходимо воспользоваться.

«Сегодня нам перекрыли по 14 группам переработки продовольствия, и Польша нам, таким европейским, закрыла окно в Европу - вдвое сократила разрешения (на перевозки - прим. ред.) из-за нашей коррупции. И мы сейчас закрыты, а в это время "плохая Россия" открывает нам рынки сбыта и транзит», - сказал бывший министр в эфире телеканала «112 Украина».

При этом Червоненко подчеркнул, что в европейских странах эти возможности, напротив, теряются.

Также, по мнению бывшего министра, украинскому руководству следует не навешивать ярлыки на восточного соседа, а пользоваться этими возможностями.

На заявление Червоненко уже отреагировали в российском парламенте. По словам депутата ГД РФ от Крыма Руслана Бальбека, украинская элита сейчас находится на пике «морально-политических терзаний».

«От сотрудничества с Россией пахнет живыми деньгами, но вроде как с соседом дружбу обещали порвать навеки. Эдакая формула из разряда "и хочется, и колется"», - заявил Бальбек в беседе с RT.

Народный избранник убежден, что такие мысли высказываются в СМИ для того, чтобы оценить реакцию руководства страны и ее населения: вдруг эти заявления не спровоцируют сильную волну возмущений.