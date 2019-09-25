В США объявили о начале процедуры импичмента Трампа

Председатель Палаты представителей Конгресса США и член Демократической партии Нэнси Пелоси объявила о начале расследования в отношении президента Штатов Дональда Трампа. Его целью является объявление импичмента главе государства.

Поводом для начала процедуры стала информация о якобы имевшем место давлении Трампа на президента Украины Владимира Зеленского.

«Действия президента Трампа выявили подлый факт предательства президентом его присяги, предательства национальной безопасности и предательства честности выборов. Поэтому я объявляю, что Палата представителей начинает официальное расследование для импичмента», - цитирует Пелоси CNN.

Главы США и Украины в июле провели телефонный разговор, содержание которого пока доподлинно неизвестно. Главный оппонент Трампа на выборах и бывший вице-президент США Джо Байден потребовал опубликовать расшифровку беседы, так как подозревает лидера страны в попытке давления на украинского коллегу с целью начала расследования против сына Байдена. Трамп 24 сентября разрешил опубликовать стенограмму разговора, назвав происходящее «продолжением охоты на ведьм».