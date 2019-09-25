Путин поздравил российских атомщиков с профессиональным праздником

Президент Владимир Путин поздравил россиян с Днем работника атомной промышленности. В своем обращении он отметил важность такого вида производства для разных сфер, включая экономику, обеспечение безопасности и обороноспособность страны.

Российский лидер подчеркнул, что благодаря труду промышленников был создан «мощный потенциал» отрасли и открылись уникальные возможности для освоения космоса и Арктики, развития энергетики, науки и здравоохранения.

«Важно, чтобы это богатейшее интеллектуальное, технологическое наследие и поистине неисчерпаемые инновационные возможности атомной промышленности были в полной мере задействованы в целях модернизации национальной экономики, обеспечения обороноспособности и энергетической безопасности страны, укрепления конкурентоспособности России на глобальных рынках», - цитирует Путина сайт Кремля.

По словам президента, среди успехов нынешнего поколения атомщиков – создание вооружения нового поколения, способного обеспечить стратегический баланс в мире на десятилетия вперед, а также разработка реакторов, которые станут основой атомной энергетики будущего.

Ранее в Минобороны РФ рассказали, что в 2019 году стратегические ядерные силы страны будут укомплектованы современным вооружением на 85%. Например, дальняя авиация пополнится четырьмя модернизированным ракетоносцами.