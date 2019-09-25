Макрон процитировал Солженицына на заседании Генассамблеи ООН

Президент Франции Эммануэль Макрон на заседании Генассамблеи ООН в Нью-Йорке призвал к смелости в построении нового мира. При этом лидер пятой республики процитировал высказывание русского писателя Александра Солженицына.

«Готовясь выступить перед вами, я вспомнил слова, которые меня часто сопровождали. Это слова, которые Солженицын произнес в Гарварде в 1978 году о смелости. Нам часто не хватает смелости. И сегодня призыв, который я бы хотел адресовать, - это возвращение к смелости. Смелость уметь строить мир и смелость взять на себя ответственность», - заявил Макрон.

Рассуждая на эту тему, Макрон не забыл упомянуть, что построение нового миропорядка влечет за собой определенные риски и необходимость наладить многосторонний диалог и воссоздания атмосферы доверия, сообщает РИА Новости.

Президент Франции добавил, что смелость не означает постоянного создания напряженности в отношениях между государствами и не предполагает провокаций. В интерпретации Макрона, смелость - требовательное сближение позиций, происходящее в транпарентной манере.