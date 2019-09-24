Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба

Роман Захаров
09:59 24.09.2019
По словам специалиста ведомства Михаила Лебедева, в случае неправильного приготовления продукта его употребление в пищу может нанести вред здоровью человека.
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
© Фото: pixabay

Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья. Об этом российским рыбакам напомнил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, в России широко распространен описторхоз - природноочаговая глистная инвазия, возбудителями которой являются плоские черви (описторхии, они же кошачьи двуустки). На территории нашей страны располагается около двух третьих мирового ареала описторхоза, причем большая часть - в Сибирском регионе. Описторхии поражают печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и другие органы и системы человека и являются одними из наиболее опасных паразитов. Описторхоз излечим, однако процесс лечения довольно длительный и неприятный.

В беседе с «АиФ» Лебедев рассказал, что перед сушкой или вялением рыбы ее нужно выморозить. Техника вымораживания очень проста: чем ниже температура, тем меньше нужно времени. К примеру, при -27 °С время обработки составляет 12 часов, а при -8 °С - уже семь суток. Однако для того, чтобы гарантированно избежать неприятных последствий, лучше покупать рыбу, приготовленную на специализированных предприятиях, а не в кустарных условиях.

Говоря о копченой рыбе, специалист напомнил, что существуют два основных способа копчения, которые применяются как в домашних условиях, так и на крупных производствах. Это горячее копчение, когда температура дыма колеблется в диапазоне 80-170 °С, и холодное копчение, когда температура не превышает 40-50 °С.

По словам эксперта, в процессе холодного копчения паразиты и иные микроорганизмы могут сохранить свою жизнеспособность с учетом низких температур при термической обработке.

Рыба, которая прошла обработку горячим копчением, в плане наличия гельминтов, их личинок и микроорганизмов опасности не представляет, однако нужно помнить, что во время горения образуется большое количество ядовитых химических соединений, многие из которых вместе с дымом проникают в рыбу.

В заключение Михаил Лебедев отметил, что самой безопасной для здоровья является рыба холодного копчения, однако если она была произведена в фабричных условиях.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата24.09.2019, 07:15
В Минобороны РФ рассказали о сбитых у Хмеймима дронах боевиков
Дата24.09.2019, 00:23
Месси стал лучшим футболистом года по версии FIFA
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата23.09.2019, 08:53
В России ведутся разработки истребителей шестого поколения
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
10:36 В стране и мире
Янукович готовится к возвращению на Украину
10:33 В стране и мире
В администрации Новокуйбышевска подтвердили смерть бывшего мэра Владимира Фомина
10:32 В стране и мире
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
10:14 В стране и мире
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
09:59 В стране и мире
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Видео
В Америке помочь не смогли: российские врачи вылечат «девочку-Бэтмена» из США
Видео
«Бегство» багажа от грузчиков в аэропорту попало на видео
Видео
Молчаливая «Пангея»: российские пограничники в Арктике досмотрели яхту, не отвечающую на радиозапросы
Видео
Опубликованы кадры следственного эксперимента в доме Михаила Круга
В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.