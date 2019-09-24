В Роспотребнадзоре рассказали, чем опасна сушеная и копченая рыба

Вяленая, сушеная и копченая рыба может быть опасна для здоровья. Об этом российским рыбакам напомнил ведущий эксперт Центра молекулярной диагностики CMD Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев.

По словам специалиста, в России широко распространен описторхоз - природноочаговая глистная инвазия, возбудителями которой являются плоские черви (описторхии, они же кошачьи двуустки). На территории нашей страны располагается около двух третьих мирового ареала описторхоза, причем большая часть - в Сибирском регионе. Описторхии поражают печень, желчный пузырь, поджелудочную железу и другие органы и системы человека и являются одними из наиболее опасных паразитов. Описторхоз излечим, однако процесс лечения довольно длительный и неприятный.

В беседе с «АиФ» Лебедев рассказал, что перед сушкой или вялением рыбы ее нужно выморозить. Техника вымораживания очень проста: чем ниже температура, тем меньше нужно времени. К примеру, при -27 °С время обработки составляет 12 часов, а при -8 °С - уже семь суток. Однако для того, чтобы гарантированно избежать неприятных последствий, лучше покупать рыбу, приготовленную на специализированных предприятиях, а не в кустарных условиях.

Говоря о копченой рыбе, специалист напомнил, что существуют два основных способа копчения, которые применяются как в домашних условиях, так и на крупных производствах. Это горячее копчение, когда температура дыма колеблется в диапазоне 80-170 °С, и холодное копчение, когда температура не превышает 40-50 °С.

По словам эксперта, в процессе холодного копчения паразиты и иные микроорганизмы могут сохранить свою жизнеспособность с учетом низких температур при термической обработке.

Рыба, которая прошла обработку горячим копчением, в плане наличия гельминтов, их личинок и микроорганизмов опасности не представляет, однако нужно помнить, что во время горения образуется большое количество ядовитых химических соединений, многие из которых вместе с дымом проникают в рыбу.

В заключение Михаил Лебедев отметил, что самой безопасной для здоровья является рыба холодного копчения, однако если она была произведена в фабричных условиях.