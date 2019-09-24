В ЕАО ввели режим ЧС из-за замерзающих поселков

В нескольких районах Еврейской автономной области (ЕАО) был введен режим ЧС в связи с проблемами с началом отопительного сезона. В 16 населенных пунктах, где проживает около 16 тысяч человек, что составляет 10% от всего населения региона, нет запасов жидкого и твердого топлива, не готов ряд котельных муниципальных образований.

Губернатор области Александр Левинталь на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям сообщил, что из федерального бюджета специально на подготовку региона к зиме было выделено 98 миллионов рублей. Средства должны поступить уже на этой неделе. Как только они появятся, то будут направлены на закупку угля в объемах, которых должно хватит на полтора месяца.

На заседании комиссии по ЧС уточнялось, что плачевная ситуация складывается в ряде учреждений здравоохранения и социальной защиты населения в городе Биробиджане.