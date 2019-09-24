Пьяный пассажир устроил дебош на рейсе Самара - Москва: видео

Опубликовано видео пьяного дебоша, устроенного пассажиром рейса SU1213 авиакомпании «Аэрофлот», следовавшего из Самары в Москву. На кадрах видно, что мужчина ведет себя неадекватно и оскорбляет бортпроводников.

Как рассказали в пресс-службе авиаперевозчика, недовольство нетрезвого дебошира, летевшего бизнес-классом, вызвал отказ стюардессы пересадить к нему его знакомого, который летел в эконом-классе. Из-за этого мужчина встал с места во время взлета и начал угрожать сотрудникам авиакомпании увольнением и физической расправой.

Пассажир отказался выполнить просьбу бортпроводников занять свое место и продолжил вести себя агрессивно. После того как самолет приземлился в Шереметьево, мужчину передали в руки полиции. Решается вопрос о его привлечении к административной ответственности.