СМИ: умер экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин
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Экс-мэр Новокуйбышевска Владимир Фомин умер в результате огнестрельного ранения в грудь. Об этом сообщает ГТРК «Самара».
По предварительным данным, мужчина пытался совершить суицид. Бригада скорой помощи обнаружила бывшего мэра в тяжелом состоянии у него дома.
Утверждается, что Фомин скончался на операционном столе.
Владимир Фомин стал мэром Новокуйбышевска в декабре прошло года. На этом посту он сменил Сергея Маркова, уже 20 сентября этого года градоначальник принял решение досрочно сложить полномочия по собственному желанию.