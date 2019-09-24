Роскосмос отложил запуск «Протон-М»

Роскосмос объявил, что пуск ракеты-носителя «Протон-М» с двумя коммерческими спутниками на борту был отложен.

«Потребовалась доработка и проведение дополнительных испытаний системы управления разгонным блоком», - говорится в сообщении госкорпорации.

Вывод на орбиту европейского спутника связи Eutelsat 5 West B и американского технологического спутника MEV-1 был запланирован еще в августе, но перенесен на 30 сентября. Новая дата запуска ракето-носителя «Протона-М» пока не называется.

Ранее сообщалось, что в 2019 году с космодрома Байконур планируется осуществить два коммерческих пуска ракето-носителя «Протон-М». В первом пуске будут выведены на орбиту европейский спутник связи Eutelsat 5 West B и американского технологического спутника MEV-1. Во втором - российский телекоммуникационный аппарат «Ямал-601».