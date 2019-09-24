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На Киркорова подали в суд за оскорбление

Тамара Астапенкова
09:27 24.09.2019
Французский музыкант Дидье Маруани подал исковое заявление о защите чести, достоинства и деловой репутации.
На Киркорова подали в суд за оскорбление
© Фото: Komsomolskaya Pravda, globallookpress

В Пресненский суд Москвы поступил иск от лидера французской группы Space и композитора Дидье Маруани к известному российскому певцу Филиппу Киркорову, в качестве соответчиков выступают несколько СМИ и адвокат Александр Добровинский.

Конфликт между музыкантами длится больше трех лет. Разгорелся он из-за песни «Жестокая любовь». Маруани обвинил Киркорова и композитора Олега Попкова в том, что основная часть его песни «A Symphonic Space Dream» была использована в российской композиции. В связи с этим в декабре 2016 года Дидье Маруани подал иск на 75 миллионов рублей, но Мосгорсудом он не был принят к производству.

В марте этого года француз подал новый иск, теперь в Таганский районный суд Москвы и уже на 272 миллиона рублей. Суд Маруани за авторские права проиграл.

Еще тогда, в марте 2019 года, французский музыкант обещал вновь обратиться в суд о защите чести и достоинства. Он посчитал оскорблением обвинения в вымогательстве, которые произнес в его адрес адвокат Киркорова. Тогда лидер Space грозился 15 миллионами рублей. На данный момент он только подал исковое заявление, дата рассмотрения которого пока не определена.

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