СМИ: Трамп хотел заморозить военную помощь Украине из-за коррупции

Президент США Дональд Трамп отдавал распоряжению исполняющему обязанности шефа аппарата Белого дома Мику Малвейни временно заблокировать военную помощь Украине. Речь идет о сумме около 400 миллионов долларов.

Как пишет газета Washington Post, ссылаясь на высокопоставленных чиновников американской администрации, Трамп не уверен в необходимости выделения средств, в том числе из-за «большого количества коррупции на Украине».

По информации издания, распоряжение президента США было передано Госдепу и Пентагону в середине июля - за неделю до телефонной беседы между Дональдом Трампом и украинским лидером Владимиром Зеленским.

Собеседники газеты отметили, что посредством блокировки денежных средств президент США не хотел оказать давление на своего украинского коллегу.

В материале также говорится, что деньги были разморожены в связи с приближением окончания финансового года (30 сентября). В американской администрации опасалась, что если средства не будут израсходованы, это может быть воспринято как нарушение законодательства.

Ранее американские СМИ сообщили, что Трамп по телефону якобы неоднократно оказывал давление на Зеленского, для того чтобы последний «открыл расследование в отношении сына Джо Байдена». Американский лидер, в свою очередь, опроверг эту информацию, обвинив в происходящем Демократическую партию США, которая, по его словам, делает все, чтобы уволить прокурора, расследовавшего дело сына Байдена.

Как позже заявил председатель комитета по разведке палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Адам Шифф, если информация о давлении Трампа на Зеленского подтвердится, то это может грозить американскому лидеру импичментом.