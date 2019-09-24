Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»

В Челябинской области, недалеко от города Копейска, местный житель обнаружил странное и страшное, по его мнению, место, о чем он сообщил в соцсетях. Мужчина опубликовал фотографии небольших холмов, в которых аккуратно выкопаны круглые лазы.

«Что-то вроде бывших резервуаров метров по 20 в диаметре. Кто знает их историю? Там рядом еще все в канавах, упадешь — сам не выползешь. Заглядывал — скелетов нет. Опасное место, ничем не огорожено», - приводит сообщение мужчины сайт «Комсомольской правды».

© Подслушано Копейск, vk

Кто-то из пользователей предположил, что это город хоббитов. Но оказалось, что раньше здесь находились резервуары для воды и водопровод. Из скважины закачивали воду и распределяли для нужд поселков Бажова и Подозерный. Однако, в воде было много железа, и около 40 лет назад, начали использовать городской водопровод, а этот забросили.