В Крыму обнаружен вход в пещеру, где мог обитать древний человек

Ученые Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского (КФУ) сообщили о том, что нашли исторический вход в пещеру «Таврида», которую обнаружили еще год назад рядом со строящейся автотрассой.

«Мы провели геофизические изыскания на поверхности, томографию склона и сделали определение, где был исторический вход в пещеру. Это может быть грот или несколько гротов, которые были при входе в пещеру, условно говоря, миллион - полтора миллиона лет назад», - сказал председатель совета Российского союза спелеологов, старший преподаватель КФУ Геннадий Самохин.

По словам Самохина, через предполагаемый вход могли заходить звери и, вполне возможно, там была стоянка древнего человека. Сейчас ученые готовятся к тому, чтобы вскрыть вход в пещеру, который был завален еще в древности, передает РИА Новости.

После обнаружения пещеры «Таврида», геофизики из Крыма и Новосибирска начали проводить на глубине 30 метров электротомографическое исследование, что позволит создать трехмерную модель пещеры со всеми ее подземными ходами и границами.

Ранее, в пещере палеонтологи обнаружили окаменелости крупной птицы. Вес древнего животного составлял примерно полтонны. По предположению ученых, птица умела хорошо бегать, но вряд ли умела летать. Она жила около полутора миллионов лет назад и являлась самым крупным представителем птиц, когда-либо живших на Земле.