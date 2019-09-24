Судно в огне: опубликовано видео пожара на плавбазе «Петр Житников»

Опубликованы кадры пожара, произошедшего на плавучей базе «Петр Житников» в Тихом океане, недалеко от побережья Шикотана. На записи видно, что один из бортов судна охвачен огнем.

Согласно предварительным данным, пожар начался в консервном цехе. В этот момент на борту базы находилось 419 человек. 363 из них были эвакуированы экстренными службами. 56 человек остались в качестве аварийной команды для охлаждения переборок и для обеспечения живучести судна.

По информации МЧС РФ, к настоящему моменту огонь потушен. Пострадавших во время инцидента нет.

В связи с произошедшим дальневосточная Транспортная прокуратура организовала проверку. Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте надзорного ведомства.