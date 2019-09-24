На Украине указали на ошибки Зеленского

Бывший депутат трех созывов Верховной рады Анна Герман заявила, что президент Украины Владимир Зеленский ошибся в выборе главы МИД страны. По мнению политика, Кремль не будет разговаривать с «пронатовским» министром иностранных дел.

«Зеленского избирали, как президента, у которого мог бы быть прямой диалог с Москвой, который мог бы говорить с президентом России, и с которым президент России стал бы говорить», - заявила Анна Герман.

Она уточнила, что Зеленский должен был назначать главу МИД Украины с таким расчетом, чтобы Россия готова была вести с ним диалог.

«Пристайко не та фигура, при всем уважении к этому человеку, он слишком пронатовский и работал с НАТО очень близко. С ним не будет говорить Москва», - сказала бывший депутат в интервью телеканалу «112 Украина».

Политик добавила, что министра иностранных дел Украины нужно было выбирать по принципу, с кем захотели бы говорить, как на Западе, так и на Востоке. По ее мнению, для этого подошли бы министр иностранных дел в 2010-2012 годах Константин Грищенко или замминистра МИД Александр Чалый.