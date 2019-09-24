Названы самые популярные спиртные напитки в России

Наибольшей популярностью среди алкогольных напитков в сентябре текущего года у россиян пользовалось пиво. Об этом говорят сведения платформы фискальных данных «Такском».

В пятерку лидеров алкогольных напитков также вошли вино, водка, коньяк и сидр.

При этом, за аналогичный период, но годом ранее, вместо сидра в ТОП-5 входило шампанское, пишет RT.

Самым популярным напитком, не содержащим алкоголь, стала вода. В рейтинг безалкогольных напитков также вошли сок, квас, минеральная вода и энергетики. В 2018 году эти показатели были аналогичными.

Рейтинг был составлен на основе обработки фискальных данных с касс. Всего было проанализировано свыше 15 миллиардов кассовых чеков.