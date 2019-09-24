Срок за пьяный таран: в Южной Корее огласили приговор капитану российского сухогруза

Два с половиной года условно. К такому наказанию приговорил южнокорейский суд Андрея Серикова - капитана российского сухогруза Си-Гранд. В конце февраля он врезался в автомобильный мост в порту Пусана. После столкновения переправу пришлось на некоторое время перекрыть.

Серикова признали виновным в том, что он управлял судном в нетрезвом виде. В пресс-службе Росморречфлота отметили, что вину с капитаном должна разделить администрация южнокорейского порта. Она не предоставила капитану ни лоцмана, ни буксир

В ближайшие дни Серикова депортируют в Россию, если прокуратура Южной Кореи не решит подать апелляцию.