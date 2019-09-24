В России началась разработка системы удаленной идентификации абонентов

В России начали работу над системой удаленной идентификации сотовых абонентов по голосу и фотографии лица, что позволит получить SIM-карту без визита в офис с паспортом. Достаточно будет сфотографироваться на камеру телефона или компьютера и сказать несколько слов в микрофон. Эта система ускорит процесс внедрения на рынок виртуальных SIM-карт (eSIM). Над технической частью системы сейчас работает «Ростелеком», сообщают «Известия».

По словам директора проектного офиса виртуального оператора (MVNO) «Ростелекома» Алексея Чернецова, решением для внедрение системы eSIM может стать Единая биометрическая системы (ЕБС), которая изначально создавалась для удаленной идентификации и дистанционного обслуживания клиентов банков по голосу и фотографии лица. При этом в офис необходимо прийти только один раз для регистрации в системе и сдаче образцов биометрии.

«Внедрение eSIM может повлечь серьезные перемены на российском сотовом рынке. С одной стороны, огромные дилерские сети, реализующие около 100 млн SIM-карт в год, окажутся не нужны. С другой –– нас ожидает серьезное перераспределение абонентов между операторами: договорившись с производителем телефонов о предустановке его профиля на новые аппараты, те или иные компании связи могут получить преимущество в новых подключениях», - пояснил гендиректор «ТМТ консалтинг» Константин Анкилов.

Анкилов отметил, что через несколько лет все российские сотовые операторы и владельцы телефонов ощутят на себя влияние eSIM.