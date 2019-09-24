Разработчики робота Федора раскрыли настоящие цели его запуска на орбиту

Опыт работы андроида Федора на орбите может лечь в основу создания целого отряда отечественных роботов-астронавтов. В настоящее время разработчики находятся в стадии определения назначения умных машин для космонавтики.

В НПО «Андроидная техника», создавшем Федора, проводят анализ проведенного эксперимента и выясняют задачи, которые в перспективе смогут выполнять роботы на поверхности МКС, на Луне и по ремонту спутников. Там также планируют определить, какие именно требуются машины: антропоморфные, не антропоморфные или роботы-манипуляторы.

«Скорее всего, появится целая череда устройств, которые будут заточены каждый под свою задачу. Появится не один и даже не десяток разных роботов», - рассказал РИА Новости исполнительный директор предприятия Евгений Дудоров.

Федор 22 августа отправился на околоземную орбиту, где провел ряд экспериментов под контролем космонавтов. Во время его пребывания на МКС возникали технические неполадки. На Землю робот вернулся 7 сентября. Позже стало известно, что в космос Федор больше не полетит.