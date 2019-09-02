Наводнение в Комсомольске-на-Амуре: подтоплено более 80 домов

Уровень воды в Амуре около Комсомольска-на-Амуре за последние сутки вырос на 12 сантиметров - сейчас он составляет 753 сантиметра.

«Уровень воды утром составил 753 сантиметра. По данным на вечер первого сентября, паводковыми и грунтовыми водами в Комсомольском городском округе подтоплено 82 жилых дома, 230 приусадебных участка и 62 подвала в многоквартирных домах», - сообщили в пресс-службе администрации города.

Сейчас в пунктах временного проживания находятся 33 человека, включая 11 детей.

Кроме того, подъем зафиксирован в реке Теплый ключ. В ней уровень воды на 16 сантиметров превышает уровень Амура, пишет «Интерфакс - Дальний Восток».

По предварительным данным, к 4-9 сентября уровень воды в Амуре может подняться до 760-820 сантиметров. При этом опасным явлением считается отметка в 650 сантиметров.