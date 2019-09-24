Оружие будущего: в России создали противоастероидный лазер

Российские ученые создали экспериментальную лазерную установку с помощью которой, в перспективе, можно будет защитить Землю от астероидов. Над высокотехнологичным прототипом работали представители Самарского национального исследовательского университета имени Королева и их коллеги из университета Эмори (США).

«На основе подобных лазерных установок в перспективе возможно создание глобальных систем противоастероидной защиты, а также компактных и мощных источников когерентного излучения для применений в промышленности», - говорится в сообщении пресс-службы Самарского университета.

В основу перспективного лазера легли концепции предложенные профессором химии из университета Эмори Майкла Хэвена. В нем для накачки используется излучение диодных лазеров, а в разрядной камере атомы инертных газов переводятся в метастабильное возбужденное состояние в плазме, создаваемой электрическим разрядом при давлении порядка атмосферного. В такой газовой среде формируется гораздо более мощный и качественный лучевой поток, чем в существующих полупроводниковых лазерах.

«Предложенное сочетание технологий позволяет создать компактный лазер, который способен выдавать непрерывное излучение мощностью до нескольких мегаватт. Кроме того, активная среда такого лазера содержит только инертные газы, что существенно упрощает техническую реализацию и позволяет создать химически инертный вариант лазерной установки - в отличие от лазеров на парах щелочных металлов», - цитирует РИА Новости заявление Хэвена.

Мощный лазер обладает целым рядом преимуществ. Благодаря тому, что излучение такого типа практически не поглощается в атмосфере, их можно использовать для связи на дальнем расстоянии или для передачи энергии.

Самарские ученые работают над созданием лазера с оптической начинкой на метастабильных атомах инертных газов с 2012 года. Сконструированная в России установка – пятая в мире. Остальные четыре расположены в США. По словам ученых, в дальнейшем они рассчитывают создать еще более мощный лазер, используя уже полученные данные.