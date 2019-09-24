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На Байконуре установили ракету для старта «Союза МС-15»: видео

Анна Касаткина
05:15 24.09.2019
Пуск в ночь на 25 сентября станет последним для ракеты-носителя «Союз-ФГ».
© Видео: ТРК ЗВЕЗДА © Фото: Роскосмос

На космодроме Байконур завершают подготовку к старту космического корабля «Союз МС-15» с новой экспедицией на МКС. На площадке «Гагаринский старт», с которой отправился в космос первый астронавт Юрий Гагарин, установили ракету-носитель «Союз-ФГ».

Ожидается, что 24 сентября ракету осветят, а в ночь на 25 сентября она выведет на орбиту пилотируемый корабль с тремя космонавтами на борту. На МКС отправятся россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый астронавт из ОАЭ Хазза аль-Мансури.

Пуск станет 70-м в истории и последним для ракеты «Союз-ФГ» с украинскими деталями. Со следующего года ей на смену придет более современная и выполненная полностью из отечественных комплектующих «Союз-2.1а».

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