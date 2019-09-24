В Америке помочь не смогли: российские врачи вылечат «девочку-Бэтмена» из США

Российские врачи готовы вылечить американскую девочку с редким заболеванием. У полугодовалой Луны Феннер огромное родимое пятно на лице, которое в сети прозвали «маской Бэтмена».

Американские врачи говорят, что для полного излечения девочки необходимо провести 80 лазерных операций стоимостью почти полмиллиона долларов. Таких денег у семьи нет. В России, в краснодарской клинике, предлагают другой, более щадящий метод терапии. Он потребует примерно семь операций и обойдется в два раза дешевле.

«Доктор из России сказал, что у него есть менее инвазивный метод, чем тот что мне предлагали в США. Там нам бы пришлось четыре года подряд делать различные операции. В России же нам предстоит примерно год, максимум - полтора, хирургических вмешательств», - рассказала мать ребенка по имени Кэрол в интервью «360».

Операция девочке необходима не только из косметических соображений. Помимо того, что такое образование портит внешность ребенка, оно может перерасти в рак кожи. Мать Луны сообщила, что пообщалась с русским хирургом-онкологом, видела результаты его работы и готова доверить ему здоровье дочери.