В Госдуме предложили лишать прав за пьяную езду на самокатах и гироскутерах

В Госдуме предложили лишать прав автовладельцев, которые не соблюдают ПДД или находятся в состоянии опьянения во время управления велосипедами, самокатами, гироскутерами и моноколесами. В случае же отсутствия у нарушителя водительского удостоверения необходимо ограничить ему выдачу прав, считает депутат Виталий Милонов.

Обращение с такой инициативой парламентарий направил главе МВД Владимиру Колокольцеву. В документе Милонов отметил, что увлечение велосипедами, самокатами и другими безмоторными транспортным средствами в России набирает популярность. При этом возрастает и количество ДТП по вине таких водителей. Юридически они не являются участниками дорожного движения и их ответственность за нарушения минимальна, хотя в результате «страдают и гибнут люди», уточнил парламентарий.

«Если водитель велосипеда (или иного транспортного устройства) совершает грубое нарушение Правил или находится в состоянии алкогольного опьянения, то этот факт должен стать основанием для лишения его водительского удостоверения (при наличии такового)», - цитирует предложение Милонова РИА Новости.

В случае же когда у нарушителя нет прав, он должен нести серьезную административную ответственность и быть отстранен от возможности получения удостоверения на длительный срок, уверен депутат.

Ранее в МВД обнародовали статистику аварий с участием сигвеев, моноколес и гироскутеров за начало 2019 года. В результате таких происшествий один человек погиб и еще 16 пострадали.