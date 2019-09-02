Путин пригласил президента Монголии на празднование 75-летия Победы

В России с благодарностью вспоминают ту помощь, которую оказала Монголия нашей стране в годы Великой Отечественной войны. Поэтому наша сторона рассчитывает, что президент Монголии Халтмаагийн Баттулга примет участие в торжествах по случаю 75‑летия Победы в Великой Отечественной войне, которые пройдут в Москве. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в преддверии своего визита в Монголию.

В интервью местной газете «Одрийн сонин» российский лидер напомнил, что граждане Монголии пересылали советским бойцам, воевавшим на фронте, теплые вещи, продовольствие, а также передавали в конные части своих лошадей.

«Отказывая себе во многом, собрали средства на формирование танковой колонны "Революционная Монголия" и истребительной эскадрильи "Монгольский арат"», - заявил президент в интервью.

По словам Путина, одним из самых ярких, знаковых событий общей истории России и Монголии, стала совместная победа над японскими войсками на реке Халхин-Гол. Эта победа имела большое военно‑политическое значение.

Предстоящий 3 сентября официальный визит Путина в Улан-Батор приурочен к празднованию 80-й годовщины победы на Халхин-Голе.