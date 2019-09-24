«Усаму бен Ладена» нашли на витрине магазина игрушек на Ставрополье

Посетители одного из магазинов игрушек на Ставрополье заметили на витрине странную куклу. Фигурка очень напоминает Усаму бен Ладена. Местный житель сфотографировал ее и выложил в сеть, что спровоцировало настоящий скандал.

Люди возмутились пластиковому террористу №1. Более того, в комплекте к нему продаются автомат, мобильный телефон и черный флаг с арабской вязью, предположительно запрещенной в России Аль-Каиды*.

За такую игрушку, просят две тысячи рублей и в наличии, кстати, не один экземпляр. Купить фигурку никто не успел. По последним сообщениям, администрация магазина сняла игрушечного Бен Ладена с продажи.

*«Аль-Каида» - террористическая организация, запрещена в РФ.