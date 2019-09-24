Удар «Солнцепека» и борьба с «диверсантами»: лучшие кадры учений горных мотострелков на Кубани

На полигоне Молькино в Краснодарском крае прошли тактические учения по маневренной обороне с боевой стрельбой. В них поучаствовали более полутора тысяч военнослужащих и около 400 единиц военной техники.

Горный мотострелковый полк соединения Южного военного округа (ЮВО) из Карачаево-Черкесии совершил марш на расстояние 500 км и занял исходный район. Особенностью учений стало ведение боя на незнакомом полигоне с регулярными диверсиями противника – его роль выполнял спецназ ЮВО.

Поддержку горным мотострелкам оказывали расчеты тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», которые уничтожали тактический воздушный десант условного противника. К боевым стрельбам также привлекались расчеты 120-мм минометов 2Б11, экипажи многоцелевых тягачей легкобронированных модернизированных.

Во время практической части велась подвижная оборона, производились маневры для дезориентации условного противника и нанесения ему максимальных потерь. Военнослужащие выполнили стрельбы с применением комплекса вооружения боевых машин, минометчики вели стрельбу из закрытых огневых позиций, используя осветительные мины, а гранатометчики уничтожили бронированные цели.

На учениях экипажам удалось отработать элементы огневой подготовки на дистанциях от 500 до 1,2 тысяч метров. Среди них – фланговая стрельба, стрельба с ходу из пушки и пулемета по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу противника.