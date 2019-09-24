С полыхающей в Тихом океане плавбазы эвакуировали около 300 человек

Около 300 человек эвакуированы с полыхающей в Сахалинской области плавучей базы «Петр Житников». Огонь на ней разгорелся накануне вечером. Плавбаза находится в 40 километрах от острова Итуруп в Тихом океане. На экстренной радиочастоте ее капитан запросил срочную эвакуацию.

Как сообщили в пресс-службе Росморречфлота, база «Петр Житников» принадлежит компании «Дальморепродукт».

«Двести восемьдесят девять человек на данный момент эвакуировано в общей сложности. Остается порядка 70 человек снять с борта аварийного судна. Возгорание пока не ликвидировано», - цитирует РИА Новости представителя ведомства.

Предположительно, пожар начался в консервном цехе. В этот момент на борту плавбазы находилось 419 человек.

Сейчас к месту происшествия направляется пять аварийно-спасательных судов. Кроме того, в район бедствия выдвинулся сторожевой корабль погранслужбы. Операцией по эвакуации моряков руководит спасательный подцентр «Южно-Сахалинск».