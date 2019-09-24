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Врачи объяснили феномен плачущей кристаллами девушки из Армении

Анна Касаткина
02:20 24.09.2019
Необычные слезы 22-летней Сатеник Казарян уже направили на экспертизу.
Врачи объяснили феномен плачущей кристаллами девушки из Армении
© Фото: РИА Новости

Случай плачущей кристаллами девушки из Армении редкий, но не уникальный. По словам врачей, подобную патологию могут вызвать генетические и воспалительные заболевания, сообщает Sputnik. 

Сатеник Казарян начала плакать кристаллами после похода к стоматологу, у которого получила травму. За день в ее глазах образуется до 50 кристалликов, которые очень больно вынимать. Точный диагноз пациентке доктора из Армении поставить пока не смогли.

По словам врача-офтальмолога Татьяны Шиловой, слеза по состоянию похожа на состав крови. В определенных ситуациях - при генетических или воспалительных заболеваниях глаза и организма в целом - могут возникать нарушения в ее составе, уточнила она.

Повышенная концентрация солей в слезе может вызвать ускорение кристаллизации, отметила доктор. Также плотность способны увеличивать находящиеся в составе слезы белки. Шилова добавила, что для выявления точной причины появления кристаллов в глазах нужно провести полное обследование пациентки и самих слез.

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