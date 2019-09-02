Пенсионный фонд предложил поменять порядок выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России предложил увеличить сумму пенсионных накоплений, ниже которой пожилой человек сможет получать всю накопленную пенсию единоразово, а не в форме ежемесячных выплат.

Сейчас россияне, входящие в пенсионный возраст, получают накопления единовременно, если рассчитанная для них накопительная пенсия ниже пяти процентов от суммы общей пенсии. В случае, если эта сумма выше пяти процентов, то человеку назначается накопительная пенсия. По данным пенсионного фонда, для получения такой пенсии нужно иметь 177 тысяч рублей накоплений.

Кроме того, ведомство предложило пересмотреть расчет пороговой суммы, которая является показателем того, будет ли пенсионер получать пенсию ежемесячно или единовременно. Накопительную пенсию предлагают назначать только тем, у кого она выше 20 процентов от федерального прожиточного минимума пенсионера, который в этом году составил 8846 рублей, пишет РБК.

Однако глава аналитической службы НПФ «Сафмар» Евгений Биезбардис считает, что для реализации идей ПФР о получении накопительной пенсии нужно будет иметь на счету 450-500 тысяч рублей – такими суммами обладают единицы. Он уверен, что такие действия приведут к увеличению числа единовременных выплат и к минимизации назначения накопительной пенсии.