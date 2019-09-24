На Украине призвали начать переговоры о морской границе с Россией

Украине необходимо вступить в переговоры с Россией по поводу установления морских границ. С таким заявлением выступили в украинском государственном учреждении «Госгидрография», где напомнили, что без надлежащего оформления водных рубежей официальный Киев не может вести промысел в пределах своей морской зоны и легально использовать водные ресурсы.

«В 2003 году между Украиной и Российской Федерацией заключен договор о российско-украинской государственной границе, но, к сожалению, этим договором морские границы установлены не были. Поэтому "Госгидрография" предлагает инициировать на уровне высших должностных лиц государства принудительный переговорный процесс», - говорится на официальном сайте украинского ведомства.

Кроме того, глава «Госгидрографии» Александр Щипцов выступил с инициативой по созданию особого режимного района вокруг Крыма. По мнению украинского чиновника, подобная мера существенно усложнит российским и иностранным судам заход в порты полуострова.

Крым стал российским регионом в 2014 году, после проведенного общенародного референдума, на котором жители полуострова подавляющим большинством проголосовали за вхождение в состав Российской Федерации. На Украине, в США и ЕС итоги референдума не признали, однако Москва неоднократно давала понять, что вопрос с территориальной принадлежностью Крыма закрыт и дальнейшему обсуждению не подлежит.