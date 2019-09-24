«Хотел хайпануть»: укравший картину Куинджи из Третьяковки объяснил свой поступок

Денис Чуприков, которого обвиняют в похищении из Третьяковской галереи картины Архипа Куинджи «Ай-Петри. Крым», заявил на суде, что таким поступком хотел привлечь к себе всеобщее внимание.

Инцидент произошел 27 января 2018 года. Мужчина просто вынес полотно на глазах многочисленных посетителей выставки и персонала галереи.

«У меня появилась идея привлечь внимание, "хайпануть", начал обдумывать различные варианты. Зашел в зал, увидел картину и направился к ней, после начал за ней наблюдать», - цитирует РИА Новости признание Чуприкова.

По его словам, он хотел позаимствовать картину на время и вернуть. На следующий день полотно Куинджи обнаружили в Одинцовском районе Подмосковья, а вскоре задержали и самого Чуприкова, которого поместили под стражу.

После столь вольного обращения с предметом искусства, картине понадобилась реставрация. Стоимость работ составила 13 тысяч рублей, которые похититель добровольно оплатил.

После инцидента в Третьяковской галерее Минкульт России принял решение о создании специального подразделения, отвечающего за сохранность музейных экспонатов. После многочисленных инспекций в другие музеи и выставочные центры были выявлены многочисленные нарушения требований безопасности.