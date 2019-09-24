В Госдепе прокомментировали невыдачу виз делегации из РФ в ООН

Соединенные Штаты относятся серьезно к своим соглашениям с ООН. Об этом заявили в Госдепартаменте США в контексте ситуации с невыдачей виз российским делегатам.

Представители делегации от России вовремя не получили американские визы, потому их участие в 74-й Генассамблее ООН в Нью-Йорке с 24 по 30 сентября находится под вопросом.

«Мы серьезно относимся к нашим обязательствам в рамках соглашения со штаб-квартирой ООН», - сказал представитель Госдепа РИА Новости в ответ на вопрос о соблюдении правил организации по выдаче виз иностранным участникам.

Первый заместитель постпреда в ООН от России Дмитрий Полянский ранее заявил, что американская сторона пренебрегает своими обязательствами и, возможно, намерена и дальше ухудшать отношения с Россией. В международной организации уже ведут расследование инцидента.