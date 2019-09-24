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В МЧС России анонсировали ликвидацию сотен ведомственных учреждений

Ян Брацкий
23:16 24.09.2019
Попавшим под сокращение сотрудникам предложат перейти на вакантные должности в территориальных органах, либо выплатят компенсации.
В МЧС России анонсировали ликвидацию сотен ведомственных учреждений
© Фото: Zamir Usmanov Russian Look, Globallookpress

Сотни учреждений МЧС будут ликвидированы как юридические лица по всей стране в следующем году. Это связано с переходом ведомства на новую организационно-штатную структуру. Территориальные органы и силы МЧС переведут на нее уже 1 января 2020 года.

«До конца года подлежат ликвидации 578 учреждений МЧС России - часть пожарно-спасательных подразделений, центров управлений в кризисных ситуациях, центров Государственной инспекции по маломерным судам и центр материально-технического обеспечения», - сообщили в МЧС.

При этом, всем сотрудникам и работникам Федеральной противопожарной службы, гражданским и государственным служащим будет предложено перейти на вакантные должности в территориальных органах. Несогласным выплатят компенсации с соблюдением всех установленных законом требований к расторжению трудовых контрактов.

Постепенная реорганизация ведомства ведется с 2018 года. На первом этапе были ликвидированы четыре региональных центра МЧС России - Центральный, Север-Западный, Сибирский и Южный, а также подчиненные им центры управления в кризисных ситуациях. Кроме того, было сокращено количество обеспечивающих структур и упразднены должности руководящего состава.

Новую структуру уже опробовали в пилотном режиме в девяти главных управлениях МЧС России, включая Московский главк. В итоге общая штатная численность управ выросла на 3614 человек за счет ликвидации 83 юридических лиц, сообщает ТАСС.

«Переход на новую модель позволит улучшить систему управления, оптимизировать излишние управленческие и обеспечивающие структуры подразделений, повысить эффективность реагирования на чрезвычайные ситуации и пожары», - заключили в спасательном ведомстве.

Вопрос перехода на новую организационно-штатную структуру был подробно рассмотрен накануне на заседании коллегии министерства по чрезвычайным ситуациям, на котором присутствовал глава ведомства Евгений Зиничев.

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