«Удушье» изнутри: препарат от зубной боли «окрасил» кровь женщины в синий цвет

Необычный инцидент произошел в американском штате Род-Айленд: там молодая женщина обратилась к медикам после того, как ее кровь приобрела необычный цвет - синий. Врачам удалось установить, что организм женщины лишился кислорода, в результате чего кровь изменила цвет.

По словам специалистов Больницы Мириам, женщина жаловалась на усталость, боль в мышцах и синеватый оттенок кожи. После анализов выяснилось, что в крови наблюдается низкий уровень кислорода.

В результате обследования медики установили: у женщины развилось состояние под названием метгемоглобинемия.

По данным The New England Journal of Medicine, в организме человека всегда присутствует небольшое количество метгемоглобина, однако он не препятствует гемоглобину доставлять кислород в клетки. Но избыток метгемоглобина может «задушить» человека изнутри.

Исследователи уточняют, что метгемоглобинемия может возникнуть у людей, которые родились с редкими генетическими мутациями. Некоторые лекарства могут заставить организм вырабатывать большое количество метгемоглобина: в этом случае подавляется работа «системы предупреждения аварий» организма.

Американка употребляла бензокаин для избавления от зубной боли. Вещество подействовало на 44% гемоглобина в ее крови, когда же преодолевается порог в 50%, человек может впасть в кому или умереть.

Однако медикам удалось спасти женщину: ее кожа обрела нормальный цвет, а уровень кислорода повысился.