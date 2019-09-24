Новак объяснил, как «Газпром» и «Нафтогаз» могут прийти к соглашению

Российский министр энергетики Александр Новак объяснил, в чем смысл так называемого «нулевого варианта» в ситуации между «Газпромом» и «Нафтогазом Украины». По словам чиновника, он заключается в достижении мирового соглашения при отсутствии притязаний друг к другу.

«Нулевой вариант это и есть нулевой вариант, это мировое соглашение, в котором будут достигнуты взаимные договоренности. Это отсутствие взаимных претензий окончательно с точки зрения финансов», - заявил Новак.

Напомним, с лета 2018 года «Нафтогаз» пытается взыскать средства с «Газпрома» в принудительном порядке через арест активов. Ранее стало известно, что суды Нидерландов и Люксембурга отклонили апелляции «Газпрома» на принудительное исполнение решений арбитража в Стокгольме.