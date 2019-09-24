Трамп разрешил опубликовать расшифровку разговора с Зеленским

Американский лидер Дональд Трамп разрешил опубликовать расшифровку своего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским. При этом он назвал это «продолжением величайшей и самой разрушительной охоты на ведьм».

«В настоящее время я нахожусь в ООН, где представляю нашу страну, но разрешил завтра опубликовать полную, полностью рассекреченную и неискаженную стенограмму моего телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским», - написал Трамп в своем Twitter.

Напомним, ранее главы США и Украины провели телефонный разговор, после которого бывший вице-президент Америки и главный оппонент Трампа на президентских выборах Джо Байден потребовал опубликовать его расшифровку, так как подозревает президента Соединенных Штатов в попытке давления на украинского коллегу и склонении к началу расследования против его сына.