Куда уходит детство: шведская школьница обвинила мировых лидеров в ООН в украденной молодости

Шведская школьница Грета Тунберг произвела фурор в СМИ: девочка обвинила мировых лидеров, собравшихся в ООН на сессию Генеральной Ассамблеи, в том, что они якобы украли у нее детство. Сама Тунберг известна своими одиночными пикетами в поддержку климата.

В начале своего выступления девочка заявила, что ее «не должно быть здесь». Она посетовала, что в это время должна находиться в школе «на другом конце океана».

«Но вы обращаетесь к нам, молодым людям, за надеждой. Как вы смеете? Вы украли мои мечты и детство своими пустыми словами», - заявила она.

Тунберг подчеркнула, что в то время, пока главы государств обсуждают деньги и экономический рост, люди умирают, а целые экосистемы гибнут, в результате чего мир оказывается на грани массового вымирания. Девочка добавила, что ни одного «действенного решения» проблемы пока не видит.

При этом, по словам 16-летней активистки, новые поколения будут «пристально следить за политиками».

«И если вы решите подвести нас, мы вас никогда не простим», - заключила она.

После этого канцлер Германии Ангела Меркель попыталась пообщаться с девочкой, однако президент США Дональд Трамп продемонстрировал противоположное отношение: сначала он просто проигнорировал Тунберг, а позже написал впечатления об увиденном в Twitter.

«Очень счастливая девочка предвкушает светлое и чудесное будущее. Так мило это наблюдать!», - говорится в публикации.

По словам родителей девочки, у ребенка - синдром Аспергера. Состояние отличается двумя важными моментами: полным отсутствием сочувствия к чему-либо, а также узкими ограниченными интересами и фиксацией на какой-нибудь идее.