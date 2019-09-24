Ученые объяснили механизм «стирания» снов

Исследователи из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США выяснили, почему люди забывают сны после пробуждения. Причиной тому стала группа клеток в мозге. Именно они препятствуют хранению сновидений.

Ученые провели опыты на мышах, уделив внимание работе гипоталамуса – центра контроля большинства гормонов и вегетативных функций. Именно там находятся клетки, производящие меланин-концентрирующий гормон (МСН): они отвечают за аппетит и участвуют в регуляции фазы сна.

В частности, одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН. В итоге животные хуже узнавали ранее изученное. Мыши, у которых эти клетки были не активны, показали лучшие результаты тестов на память.

По словам специалистов, сновидения появляются во время фазы быстрого сна. Именно тогда клетки МСН активны.

«Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах», - отмечают ученые.

Исследователи пришли к выводу: механизм стирания информации у людей похож на мышиный, уточняет The Science.