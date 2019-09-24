Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Ученые объяснили механизм «стирания» снов

Наталия Майорова
22:00 24.09.2019
Причина была обнаружена в мозге: именно там находятся клетки, «стирающие» сновидения.
Ученые объяснили механизм «стирания» снов
© Фото: pixabay

Исследователи из Нагойского университета в Японии и Национального института неврологических расстройств и инсульта в США выяснили, почему люди забывают сны после пробуждения. Причиной тому стала группа клеток в мозге. Именно они препятствуют хранению сновидений.

Ученые провели опыты на мышах, уделив внимание работе гипоталамуса – центра контроля большинства гормонов и вегетативных функций. Именно там находятся клетки, производящие меланин-концентрирующий гормон (МСН): они отвечают за аппетит и участвуют в регуляции фазы сна.

В частности, одной группе грызунов во время фазы быстрого сна активизировали в мозге клетки МСН. В итоге животные хуже узнавали ранее изученное. Мыши, у которых эти клетки были не активны, показали лучшие результаты тестов на память.

По словам специалистов, сновидения появляются во время фазы быстрого сна. Именно тогда клетки МСН активны.

«Активная деятельность этой группы клеток препятствует хранению сновидений, и мы забываем о наших снах», - отмечают ученые.

Исследователи пришли к выводу: механизм стирания информации у людей похож на мышиный, уточняет The Science.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата24.09.2019, 07:15
В Минобороны РФ рассказали о сбитых у Хмеймима дронах боевиков
Дата24.09.2019, 21:31
UEFA официально выбрала Петербург для финала Лиги чемпионов
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата24.09.2019, 04:13
Опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
22:44 В стране и мире
«Удушье» изнутри: препарат от зубной боли «окрасил» кровь женщины в синий цвет
22:17 В стране и мире
Видео
Куда уходит детство: шведская школьница обвинила мировых лидеров в ООН в украденной молодости
22:02 В стране и мире
Трамп разрешил опубликовать расшифровку разговора с Зеленским
20:57 В стране и мире
Ученые обнаружили неожиданный новый эффект зеленого чая
20:56 В стране и мире
Дыхание лета: москвичам пообещали 20-градусное потепление в октябре
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Шерсть и кровь: агрессивные гризли устроили бойню на глазах у людей
Ученые рассказали о болезнях страшнее рака
Видео
Молчаливая «Пангея»: российские пограничники в Арктике досмотрели яхту, не отвечающую на радиозапросы
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Видео
В Америке помочь не смогли: российские врачи вылечат «девочку-Бэтмена» из США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.