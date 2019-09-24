«Жизнь снова начинается»: участник одесского «антимайдана» стал гражданином России

Главное управление Министерства внутренних дел по Московской области выдало российский паспорт экс-майору украинской армии Владимиру Дорогокупцу. Двадцать четвертого сентября он стал гражданином РФ. Церемония вручения долгожданного документа состоялась в миграционном пункте подмосковного города Фрязино. RT в своем проекте «Не один на один» поговорил с Владимиром Дорогокупцем о непростом пути к получению паспорта Российской Федерации.

В течение нескольких лет, с 1990-го по 1993-й годы, Дорогокупец в звании лейтенанта проходил службы в Архангельской области. Болезнь отца, оставшегося на Украине, изменила планы: мужчина был вынужден перевестись в Одессу. В 2014-м году после событий на Майдане Дорогокупец присоединился к одесскому «антимайдану». Позже он провел три с половиной года в заключении.

Выйдя на свободу, Дорогокупец уехал в Подмосковье: там проживали его родственники. Мужчина надеялась стать гражданином РФ как бывший российский офицер. Однако в миграционном отделе ему в этом отказали и предложили получить паспорт по другой процедуре, которая могла занять не меньше года. В результате, мужчина вернулся в Донецк, дожидаясь очередного собеседования в миграционном отделе.

«В итоге два месяца возил людей из Донецка на российскую границу», - вспоминает он.

После обращения RT в МВД выяснилось, что Дорогокупец все же имеет право стать гражданином РФ на основании военной службы под Архангельском. На 20 сентября мужчине была назначена дактилоскопия, после которой он снова собирался вернуться в Донецк. Но произошло чудо. Накануне отъезда ему позвонили и сказали, что по его вопросу есть положительное решение: до 24 сентября он станет гражданином России.

«Я ужасно счастлив, что стал гражданином России. Просто жизнь снова начинается, елки зеленые! Я до сих пор поверить не могу, что это все-таки произошло», - рассказал мужчина.

Дорогокупец подал недостающие документы в миграционное отделение и во вторник, 24 сентября, получил новый российский паспорт.