Ученые обнаружили неожиданный новый эффект зеленого чая

Ученые обнаружили неожиданное свойство зеленого чая. Стало известно, что природный антиоксидант эпигаллокатехин, содержащийся в нем, способствует в борьбе организма с инфекциями, устойчивыми к антибиотикам.

Ученые из Университета Суррея выяснили, что именно данный антиоксидант усиливает воздействие на человеческий организм антибиотика азтреонама, использующегося для лечения болезней, вызванных бактерией Pseudomonas Aeruginosa. Комбинация двух этих веществ, по мнению ученых, вызывает более сильное поглощение клеткой бактерии антибиотика. Результаты исследования опубликованы на портале Medical Xpress.