Дыхание лета: москвичам пообещали 20-градусное потепление в октябре

Челябинск встал в километровых пробках из-за выпавшего снега: температура в городе за ночь упала до -2 градусов. На дорогах - наледь, местами образовались настоящие зимние сугробы. Движение на федеральной трассе М5 практически парализовано: водителей просят выбирать пути объезда.

В то же время, синоптики прогнозируют резкое потепление в столичном регионе. Не исключено, что уже через две недели октябрьский воздух в Москве может прогреться до +20 градусов.

Не только жителям и гостям Москвы, но и всем россиянам пообещали еще одно бабье лето этой осенью, но ждать его придется до октября, отметил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он подчеркнул, что в сентябре бабьего лета не будет: ожидаются холодные, хоть и солнечные дни. Что же касается теплых дней сентября в начале месяца, то это было лишь продолжительное лето, но никак не бабье.