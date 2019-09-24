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В Минкульте призвали ограничить поток туристов из Китая в Царское село

Наталия Майорова
20:39 24.09.2019
В ведомстве отметили, что ситуация будет отрегулирована грамотно: ни одной из сторон не будет отказано в посещении полностью.
В Минкульте призвали ограничить поток туристов из Китая в Царское село
© Фото: ТРК Звезда

Заместитель министра культуры РФ Алла Манилова поручила заняться регуляцией туристических потоков в музее-заповеднике «Царское село». В частности, она призвала ввести конкретные дни посещений для гостей из Китая. Данное предложение Манилова сделала для того, чтобы российские туристы тоже могли попасть в Екатерининский дворец.

При этом, замминистра культуры РФ поощрила поток туристов из Китая, благодаря чему «укрепляется отношение обеих стран».

«Но мы не можем оставлять этот доступ, если он требует полной изоляции российских туристов от "Царского села"», - добавила она.

Манилова также отметила, что ситуация будет отрегулирована грамотно, ни одной из сторон не будет отказано в посещении.

«Мы никому не отказываем, но говорим - для вас понедельник (туроператорам, которые привозят экскурсии). Ваш день в "Царском селе" - понедельник или понедельник и четверг», - объяснила она.

В заключение, Манилова поручила департаменту музеев проработать данный вопрос совместно с «Царским селом». Она также предложила протестировать систему в течение некоторого времени, чтобы понять, как она будет работать, уточняет РИА Новости.

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