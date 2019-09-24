Ученые выяснили, зачем инки построили Мачу-Пикчу на вершине горы

Ученые определили, почему древнее святилище инков Мачу-Пикчу находится в такой труднодоступной местности прямо на вершине горного хребта. Оказалось, что это связано с желанием уберечь его от воздействия стихии, в частности, от лавин, оползней и наводнений.

Мачу-Пикчу по общепризнанному мнению выполнял функции огромного святилища. Под ним проходят тектонические разломы, и решение строить над ними было взвешенно принято древним народом.

Множество из них формировалось на протяжении миллионов лет, в итоге образовав нынешние Центральные Анды. Некоторые из гор направлены на юго-запад, а некоторые – на юго-восток. Таким образом, они формируют икс-образное пересечение, в центре которого – Мачу-Пикчу.

По мнению ученых, это давало инкам преимущества в виде потоков талой и дождевой воды, текущих по разломам прямо в город, что давало постоянно наполненный источник. Кроме того, город был защищен от лавин и оползней. Разломы и трещины под Мачу-Пикчу также помогали осушать этот участок во время интенсивных ливней.

Около двух третей усилий по строительству святилища было связано с прокладкой подземных дренажей. Ранние разломы способствовали этому процессу, а теперь помогают объяснить их замечательную сохранность.

Данные об исследованиях ученых публикует портал Science Daily. Фото взято с сайта machupicchu.gob.pe.