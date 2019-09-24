«Невыносимо»: дочь Заворотнюк опубликовала первое обращение в связи с болезнью матери

Анна, дочь Анастасии Заворотнюк, впервые выступила с заявлением в адрес СМИ. Девушка остро отреагировала на сообщение ряда средств массовой информации о том, что редакция одного из ток-шоу на телеканале «Россия 1» якобы предложила ей 15 миллионов рублей за эфир, посвященный матери.

В СМИ сообщалось о том, что Анна Заворотнюк отказалась от этого предложения и объяснила, что ее семья ни в чем не нуждается и справляется собственными силами.

Дочь актрисы в своем Instagram заявила, что сообщения о деньгах – абсолютный фейк. Она отметила, что ни ведущий ток-шоу, ни редакция программы не обращались к ней с подобным предложением.

«Невыносимо, когда ради шума, ради хайпа используют любую ложь и раздувают грязную сенсацию», - написала дочь Заворотнюк.

Также дочь актрисы поблагодарила всех, кто искренне желает добра Заворотнюк и ее семье.

«Оставьте меня и мою семью в покое, и спасибо тем людям, кто искренне желает добра, вас очень много, и я читаю все ваши сообщения, спасибо», - написала она.

Запись Анны Заворотнюк стала первым публичным заявлением от семьи актрисы за все время обсуждения в СМИ информации о возможной болезни артистки.

Ранее в Сети появилась информация о том, что Анастасия Заворотнюк госпитализирована в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Тринадцатого сентября СМИ сообщили о резком ухудшении состояния здоровья актрисы. По неподтвержденным данным, у звезды развился отек мозга.

Также ранее стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции легких и ввели в медикаментозную кому. Позже появилась информация, что артистка пришла в сознание и дышит самостоятельно.

Стоит отметить, что официальные представители Заворотнюк никак не комментируют все эти сообщения.