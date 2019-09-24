Российский фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар»
Картина выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
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Фильм «Дылда» режиссера Кантемира Балагова выдвинули на премию «Оскар». Об этом сообщил председатель Российского оскаровского комитета Владимир Меньшов.
Известно, что решение было принято во вторник, 24 сентября. Картина выдвинута в номинации «Лучший фильм на иностранном языке».
При этом Меньшов отметил, что выбор фильма комментировать не будет.
«Дылда» является второй режиссерской работой Балагова. Мировая премьера фильма состоялась в официальной конкурсной программе «Особый взгляд» 72-го Каннского кинофестиваля. Там фильм получил сразу две награды: приз за лучшую режиссуру и приз FIPRESCI международной федерации кинопрессы.