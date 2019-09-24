Глава Нацполиции Украины подал в отставку
Сергей Князев занимал пост главы Нацполиции Украины с февраля 2017 года.
© Фото: sergii.knyazev, facebook
Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, на брифинге.
«Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», - заявил он.
Как уточняет «Громадське», причины своего решения Князев комментировать не стал.
Сергей Князев занимал пост главы Нацполиции Украины с февраля 2017 года.