Глава Нацполиции Украины подал в отставку

Глава Национальной полиции Украины Сергей Князев подал в отставку. Об этом он заявил сегодня, 24 сентября, на брифинге.

«Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею», - заявил он.

Как уточняет «Громадське», причины своего решения Князев комментировать не стал.

Сергей Князев занимал пост главы Нацполиции Украины с февраля 2017 года.