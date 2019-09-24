В ООН проверят ситуацию с невыдачей Вашингтоном виз российским делегатам

В ООН займутся выяснением ситуации с невыдачей виз российским дипломатам на Генассамблее. Официальный представитель генсека организации Стефан Дюжаррик заявил, что на данный момент опираться можно лишь на информацию, опубликованную в СМИ.

При этом, первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский заявил, что невыдача виз делегатам из России Вашингтоном, который является принимающей стороной в организации, означает пренебрежение американской стороной своими обязательствами.

«Похоже, что США хотят и дальше ухудшать отношения с Россией. Немудрый и недальновидный шаг, ясно показывающий, что Вашингтон преднамеренно пренебрегает обязательствами страны со штаб-квартирой ООН на своей территории», - написал зампостпреда в Twitter.

Исходя из вышесказанного, Полянский предложил мировому сообществу сделать из этого практические выводы.

Ранее представители российской делегации не получили вовремя визы США, вследствие чего их участие в Генассамблее ООН в Нью-Йорке оказалось под вопросом. Неделя высокого уровня 74-ой сессии ГА ООН пройдет с 24 сентября по 30 сентября.