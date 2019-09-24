Телеканал «Звезда» на facebook
РАДИО
18+
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Восемь процедур и год лечения: что предложили российские врачи «девочке-бэтмену» из США

Татьяна Ляшко
19:00 24.09.2019
Девочке собирают деньги по всему миру. Уже завтра, 25 сентября, американка приземлится в Краснодаре.
© Видео: ТРК Звезда © Фото: ТРК Звезда

Российские врачи помогут вылечить маленькую девочку из США: у полугодовалой Луны Феннер тяжелое врожденное заболевание кожи. На ее лице - огромное родимое пятно. Такие образования опасны тем, что могу перерасти в онкологию. Американские врачи считают, что девочке необходимо сделать не менее 80 лазерных операций. Российские специалисты из Краснодарской клиники отметили, что вмешательств потребуется гораздо меньше.

О том, что девочке нужна помощь, наши врачи узнали из социальных сетей. У Луны редкое заболевание - меланоцитарный невус. Этого не было видно на УЗИ, и, когда Луна появилась, родители были в шоке. Врачи не исключали, что пятно может быть раком. Однако исследования показывают, что девочка здорова, но родимое пятно останется на всю жизнь. Не исключено, что пятно может спровоцировать рак, в связи с чем требуется операция.

Девочке собирают деньги по всему миру. Одним из волонтеров стал Ник, у которого 13 лет назад на лице было такое же родимое пятно.

Сергей Безроднов из Москвы пытался победить меланоцитарный невус почти 20 лет. В детстве родители не смогли позволить себе лечение сына, а теперь процедура малоэффективна и сопровождается невыносимой болью. В результате молодой человек решил отказаться.

«Сделал парочку (процедур – прим. ред.) и понял, что это очень болезненно. Такое ощущение, что тебя кочергой обжигают», - рассказал он.

Для «девочки-бэтмена» Краснодарская клиника предложила инновационный метод лечения: он менее болезненный. Всего восемь сеансов вместо восьмидесяти, предложенных в США. Кроме того, он гораздо дешевле.

«Ей озвучили сумму в полмиллиона долларов, которую отказалась покрывать страховая в Штатах. У нас понадобится от шести до восьми операций, и стоимость будет в разы ниже. Одна операция порядка 25 000 долларов», - рассказал коммерческий директор клиники в Краснодаре Андрей Алексуткин.

Уже завтра, 25 сентября, Луна приземлится в Краснодаре. Ее ждет год лечения, после которого «девочка-бэтмен» станет обычной.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Вас заинтересует
Главные новости
Дата24.09.2019, 10:32
СК РФ возбудил уголовное дело по подрыву опор моста в ЛНР
Дата24.09.2019, 07:15
В Минобороны РФ рассказали о сбитых у Хмеймима дронах боевиков
Дата24.09.2019, 00:23
Месси стал лучшим футболистом года по версии FIFA
Дата02.09.2019, 17:31
От Су-57 до МС-21: главные новинки авиасалона МАКС-2019 в фотографиях
Дата24.09.2019, 04:13
Опубликовано видео первого пуска X-35 с ракетного корабля «Смерч»
Дата22.09.2019, 01:35
Премьер Словакии напомнил о роли Советской армии в освобождении страны
Экспертное мнение и аналитика
Спецпроекты
Технологии завтрашнего дня: как укрепляется обороноспособность России
«Остров Матуа»
2017: Год экологии в России
Защита без компромиссов: как спастись от вездесущих промышленных «шпионов»
Форум «Армия-2018»
Проверь себя: Национальное бюро кредитных историй призывает россиян следить за своей финансовой репутацией
МАКС 2017
Главный военно-морской парад по случаю Дня ВМФ 2017
Выбор редакции
Выбор редакции
19:49 В стране и мире
Российский фильм «Дылда» выдвинули на премию «Оскар»
19:44 Спорт
Считаем до трех и спать: самый быстрый нокаут в истории ММА попал на видео
19:31 В стране и мире
Глава Нацполиции Украины подал в отставку
19:00 В стране и мире
Видео
Восемь процедур и год лечения: что предложили российские врачи «девочке-бэтмену» из США
18:42 В стране и мире
Жители Донбасса с российскими паспортами получили визы в Германию
События дня
События дня
Центр-2019
МАКС-2019
АрМИ-2019
«Дорога памяти»
Современные технологии в деле
Конфликт в Донбассе
Популярное
Популярное
Видео
Шерсть и кровь: агрессивные гризли устроили бойню на глазах у людей
Ученые рассказали о болезнях страшнее рака
Видео
Молчаливая «Пангея»: российские пограничники в Арктике досмотрели яхту, не отвечающую на радиозапросы
СМИ раскрыли «государственную тайну» в деле об исчезновении малайзийского MH370
Под Челябинском обнаружен «город хоббитов»
Видео
В Америке помочь не смогли: российские врачи вылечат «девочку-Бэтмена» из США
Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164, г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail: info@zvezdamedia.ru
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Необходимо включить куки (Cookies) в настройках вашего браузера. Мы используем cookies, чтобы обеспечить вам лучшее взаимодействие с нашим сайтом, в частности это просмотр видео к новостям, новых программ и прямого эфира телеканала «Звезда». Наш сайт использует cookies в том числе и от сторонних ресурсов, чтобы предоставить наиболее релевантную вам рекламную информацию. Продолжая использовать наш сайт, вы соглашаетесь с использованием cookies.
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.