Восемь процедур и год лечения: что предложили российские врачи «девочке-бэтмену» из США

Российские врачи помогут вылечить маленькую девочку из США: у полугодовалой Луны Феннер тяжелое врожденное заболевание кожи. На ее лице - огромное родимое пятно. Такие образования опасны тем, что могу перерасти в онкологию. Американские врачи считают, что девочке необходимо сделать не менее 80 лазерных операций. Российские специалисты из Краснодарской клиники отметили, что вмешательств потребуется гораздо меньше.

О том, что девочке нужна помощь, наши врачи узнали из социальных сетей. У Луны редкое заболевание - меланоцитарный невус. Этого не было видно на УЗИ, и, когда Луна появилась, родители были в шоке. Врачи не исключали, что пятно может быть раком. Однако исследования показывают, что девочка здорова, но родимое пятно останется на всю жизнь. Не исключено, что пятно может спровоцировать рак, в связи с чем требуется операция.

Девочке собирают деньги по всему миру. Одним из волонтеров стал Ник, у которого 13 лет назад на лице было такое же родимое пятно.

Сергей Безроднов из Москвы пытался победить меланоцитарный невус почти 20 лет. В детстве родители не смогли позволить себе лечение сына, а теперь процедура малоэффективна и сопровождается невыносимой болью. В результате молодой человек решил отказаться.

«Сделал парочку (процедур – прим. ред.) и понял, что это очень болезненно. Такое ощущение, что тебя кочергой обжигают», - рассказал он.

Для «девочки-бэтмена» Краснодарская клиника предложила инновационный метод лечения: он менее болезненный. Всего восемь сеансов вместо восьмидесяти, предложенных в США. Кроме того, он гораздо дешевле.

«Ей озвучили сумму в полмиллиона долларов, которую отказалась покрывать страховая в Штатах. У нас понадобится от шести до восьми операций, и стоимость будет в разы ниже. Одна операция порядка 25 000 долларов», - рассказал коммерческий директор клиники в Краснодаре Андрей Алексуткин.

Уже завтра, 25 сентября, Луна приземлится в Краснодаре. Ее ждет год лечения, после которого «девочка-бэтмен» станет обычной.