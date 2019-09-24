Жители Донбасса с российскими паспортами получили визы в Германию

Жителям Донбасса, получившим российские паспорта, начали выдавать визы в Германию.

Подчеркивается, что никакие различия при этом не делаются, одинаково равно визы получают лица, изначально обладавшие гражданством России, и лица, получившие документы недавно. Не всем инициатива показалась правильной: депутат Свободной демократической партии Рената Альт выступила против данной практики и направила запрос об этом в соответствующие органы.

Однако, как сообщает издание Bild, в правительстве ей ответили, что при выдаче виз не учитывались обстоятельства получения российских паспортов и уже выдано около 100 тысяч разрешительных документов на въезд в страну их обладателям.

Напомним, президент России Владимир Путин подписал указ об упрощенном порядке выдачи российского гражданства жителям Луганской и Донецкой народных республик.